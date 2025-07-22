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В российских школах с 2026 года будут изучать духовно-нравственную культуру

Российских школьников будут воспитывать в духе традиционных ценностей при помощи нового предмета.

Источник: Комсомольская правда

В российских школах появится новая учебная дисциплина, изучение которой начнется с 2026—2027 учебного года. Речь идет о предмете «Духовно-нравственная культура России». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ Минпросвещения.

В процессе изучения нового предмета у школьников будет формироваться мировоззрение, основанное на традиционных ценностях, сказано в публикации. В программу войдет изучение жизненного пути и взглядов выдающихся россиян — государственных деятелей, ученых, военных, деятелей культуры, героев СВО, общественных деятелей. Таким образом в сознании детей должны укореняться созидательные ценности.

Сейчас программа нового предмета находится на экспертизе.

Ранее сообщалось, что во всех российских школах введут единое расписание уроков.

Также сообщалось, что с 1 сентября 2025 года во всех школах Российской Федерации будут действовать единые образовательные стандарты по всем предметам учебной программы. Подробнее читайте здесь на KP.RU.