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В Новосибирске за 100 тысяч рублей продают антикварную книгу

Ее выпустили в 1900 году.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске выставили на продажу антикварную книгу, которая была выпущена в 1900 году. За экземпляр «Истории крепостной войны» Алексея Маслова продавец просит 100 тысяч рублей. Соответствующее предложение появилось на одном из сайтов с объявлениями.

Добавим, что Алексей Маслов был публицистом, который в основном писал на военные темы. Две трети «Истории крепостной войны» он посвятил обороне Севастополя в середине 19 века, где выработались основы современной автору крепостной войны.

Подобная книга может быть интересна как историкам и политологам, так и тем, кто просто увлекается историей России.