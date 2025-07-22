В Новосибирске за 100 тысяч рублей продают антикварную книгу

В Новосибирске выставили на продажу антикварную книгу, которая была выпущена в 1900 году. За экземпляр «Истории крепостной войны» Алексея Маслова продавец просит 100 тысяч рублей. Соответствующее предложение появилось на одном из сайтов с объявлениями.