В Новосибирске за 100 тысяч рублей продают антикварную книгу

В Новосибирске выставили на продажу антикварную книгу, которая была выпущена в 1900 году. За экземпляр «Истории крепостной войны» Алексея Маслова продавец просит 100 тысяч рублей. Соответствующее предложение появилось на одном из сайтов с объявлениями.
Добавим, что Алексей Маслов был публицистом, который в основном писал на военные темы. Две трети «Истории крепостной войны» он посвятил обороне Севастополя в середине 19 века, где выработались основы современной автору крепостной войны.
Подобная книга может быть интересна как историкам и политологам, так и тем, кто просто увлекается историей России.