В РФ могут увеличить оклады военным и некоторым госслужащим: что предложили в Минобороны

Зарплаты военных и некоторых категорий госслужащих могут увеличиться. С 1 октября, согласно решению правительства, оклады планируют повысить на 4,5%. Однако в Минобороны предложили увеличить их на 7,6%. Такие данные содержатся в проекте постановления правительства России. Текст разместили на портале официального опубликования правовых актов.
Как уточняется, оклады хотят поднять уже к середине осени 2025 года. Инициатива направлена не только на военных, но и на сотрудников МВД и Росгвардии.
Помимо прочего, в Минобороны предложили повысить зарплаты на 7,6% работникам органов уголовно-исполнительной системы страны. Кроме того, предложение относится к сотрудникам таможенных органов РФ и лицам руководящего состава органов федеральной фельдъегерской службы, говорится в тексте.
«Проектом постановления предусматривается повысить с 1 октября 2025 года в 1,076 раз (вместо ранее установленного размера в 1,045 раз)», — объяснено в пояснительной записке.
Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина тем временем сообщила о возможном снижении ключевой ставки. Она заявила, что ЦБ планирует наблюдать за динамикой инфляционных процессов. В связи с этим, вероятно, будет осуществляться постепенное снижение ключевой ставки.
Кроме того, с августа 2025 года пенсионеры получат увеличенную выплату от государства. Ее размер повысят до 437 рублей. Стало известно, что повышенную пенсию смогут получить работающие пожилые граждане России.
В России также предложили ввести кредитные каникулы при рождении ребенка. Если у пары он один — такой отпуск хотят давать на срок до полугода. Для второго и последующих — до полутора лет. Минфин сообщает, что 39% россиян отказываются от планов иметь детей из-за нехватки денег и проблем с жильем. Предложенные меры могли бы помочь семьям обрести финансовую уверенность. Однако вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании в Госдуме отметила, что рождение ребенка — личное дело семьи, а не часть трудовой деятельности. Поэтому введение таких выплат стало бы неверным с идеологической точки зрения.