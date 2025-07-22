В РФ могут увеличить оклады военным и некоторым госслужащим: что предложили в Минобороны

В России также предложили ввести кредитные каникулы при рождении ребенка. Если у пары он один — такой отпуск хотят давать на срок до полугода. Для второго и последующих — до полутора лет. Минфин сообщает, что 39% россиян отказываются от планов иметь детей из-за нехватки денег и проблем с жильем. Предложенные меры могли бы помочь семьям обрести финансовую уверенность. Однако вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании в Госдуме отметила, что рождение ребенка — личное дело семьи, а не часть трудовой деятельности. Поэтому введение таких выплат стало бы неверным с идеологической точки зрения.