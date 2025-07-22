Мужчина забрал 30 тысяч рублей за неоказанные услуги в Хабаровском крае

В декабре 2024 года 34-летний мужчина разместил в интернете объявление, в котором предлагал услуги электрика. На него откликнулся мужчина из села Маяк. Договорились о ремонте электронного устройства. Клиент перевел 30 тысяч рублей, но помощи так и не дождался.