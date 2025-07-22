Мужчина забрал 30 тысяч рублей за неоказанные услуги в Хабаровском крае

В Хабаровске суд рассмотрел дело о мошенничестве. Местный житель получил деньги за работу, которую не собирался выполнять. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В декабре 2024 года 34-летний мужчина разместил в интернете объявление, в котором предлагал услуги электрика. На него откликнулся мужчина из села Маяк. Договорились о ремонте электронного устройства. Клиент перевел 30 тысяч рублей, но помощи так и не дождался.
«Полученные деньги имеющий криминальный опыт мужчина присвоил. Работу выполнять он не планировал», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Суд признал мужчину виновным по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба». Ему назначено наказание — два с половиной года лишения свободы в колонии-поселении. Приговор уже вступил в законную силу.