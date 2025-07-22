США раскрыли 230 тысяч документов об убийстве Мартина Лютера Кинга

Администрация США опубликовала около 230 тысяч документов, включая ранее засекреченные материалы, касающихся убийства Мартина Лютера Кинга. Об этом сообщила глава Национальной разведки США Тулси Габбард. Документы размещены на сайте Национального архива США.
Рассекреченные материалы содержат подробности расследования ФБР, обсуждения улик, внутренние записки ведомства, а также информацию о предполагаемом плане убийства, который Джеймс Эрл Рэй обсуждал с сокамерником.
Публикация документов стала возможной благодаря исполнительному указу президента Дональда Трампа. В этой работе участвовали сотрудники Минюста США, ФБР, ЦРУ и Национального архива.
Дети Мартина Лютера Кинга раскритиковали решение о публикации, опасаясь распространения ложной информации об их отце, которого ФБР ранее пыталось опорочить. Мартин Лютер Кинг — один из самых авторитетных американских правозащитников, лауреат Нобелевской премии мира. Он был убит в 1968 году, передает ТАСС.
Национальное управление архивов и документации США обнародовало документы, связанные с делом об убийстве 35-го президента страны Джона Фицджеральда Кеннеди. Все желающие смогут ознакомиться с ними онлайн или лично в печатном виде либо на аналоговых носителях в здании Национального архива в штате Мэриленд. Что известно об убийстве Кеннеди и какая засекреченная информация была обнародована — в материале «Вечерней Москвы».