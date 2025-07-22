США раскрыли 230 тысяч документов об убийстве Мартина Лютера Кинга

Национальное управление архивов и документации США обнародовало документы, связанные с делом об убийстве 35-го президента страны Джона Фицджеральда Кеннеди. Все желающие смогут ознакомиться с ними онлайн или лично в печатном виде либо на аналоговых носителях в здании Национального архива в штате Мэриленд. Что известно об убийстве Кеннеди и какая засекреченная информация была обнародована — в материале «Вечерней Москвы».