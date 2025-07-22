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Роспотребнадзор предупреждает: в этих водоемах Иркутской области купаться опасно

В 13 водоемах Иркутской области купание опасно для здоровья.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Этим летом специалисты проверили качество воды в 84 местах, где традиционно отдыхают жители Иркутской области. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Управлении Роспотребнадзора, результаты оказались тревожными — в 13 водоемах обнаружены опасные бактерии.

В «черный» список попали:

— Река Ангара в Усолье-Сибирском (ниже канализационного сброса).

— Берег водохранилища в селе Бильчир (Осинский район).

— Братское водохранилище (залив «Аэропорт» возле Усть-Уды).

— Несколько участков в Иркутске: заливы Якоби и Юность, Шишиловская протока, реки Иркут и Ушаковка.

— Река Олха в Шелеховском районе (ниже канализационных очистных и возле дома отдыха «Голубые ели»).

Купание в этих местах может навредить здоровью. По закону, использовать водоемы для отдыха можно только при наличии специального санитарного заключения. Однако в 2025 году никто из владельцев пляжей не обращался за такими документами.

Роспотребнадзор продолжает мониторить ситуацию и настоятельно рекомендует жителям избегать купания в непроверенных местах.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 350 тонн арбузов из Казахстана проверили в Приангарье.