Роспотребнадзор предупреждает: в этих водоемах Иркутской области купаться опасно

Этим летом специалисты проверили качество воды в 84 местах, где традиционно отдыхают жители Иркутской области. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Управлении Роспотребнадзора, результаты оказались тревожными — в 13 водоемах обнаружены опасные бактерии.
В «черный» список попали:
— Река Ангара в Усолье-Сибирском (ниже канализационного сброса).
— Берег водохранилища в селе Бильчир (Осинский район).
— Братское водохранилище (залив «Аэропорт» возле Усть-Уды).
— Несколько участков в Иркутске: заливы Якоби и Юность, Шишиловская протока, реки Иркут и Ушаковка.
— Река Олха в Шелеховском районе (ниже канализационных очистных и возле дома отдыха «Голубые ели»).
Купание в этих местах может навредить здоровью. По закону, использовать водоемы для отдыха можно только при наличии специального санитарного заключения. Однако в 2025 году никто из владельцев пляжей не обращался за такими документами.
Роспотребнадзор продолжает мониторить ситуацию и настоятельно рекомендует жителям избегать купания в непроверенных местах.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 350 тонн арбузов из Казахстана проверили в Приангарье.