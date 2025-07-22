В ходе нового, третьего по счету, раунда переговоров Российской Федерации и Украины планируется обменяться мнениями относительно меморандумов о видении мирного урегулирования, этими документами делегации обменялись ранее, и обсудить некоторые гуманитарные вопросы. Об этом со ссылкой на источник в Москве сообщает РИА Новости.
«Предполагается обмен мнениями по меморандумам о видении мирного урегулирования, которыми делегации обменялись ранее, и обсуждение ряда гуманитарных вопросов», — сказала собеседник агентства.
К слову, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, Украина планирует обсуждать в Турции новые обмены пленными и подготовку встречи лидеров государств. То есть, его и президента России Владимира Путина.
Ранее в Турции со ссылкой на дипломатические источники сообщалось, что на этой неделе, возможно, состоится очередной раунд российско-украинских переговоров. После этого нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что встреча пройдет 23 июля.
Однако российские информационные агентства назвали другую дату — 24 июля. В свою очередь, турецкие дипломаты не смогли внести ясность в этот вопрос. Они заявили, что Анкара еще не получила конкретных сигналов по дате вероятного третьего раунда прямых переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле.
При этом, как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что состав российской делегации останется прежним. Возглавит делегацию помощник главы государства Владимир Мединский. Кроме того, в состав войдут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, глава ГУ Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Руководителем украинской делегации вновь станет секретарь СНБО государства Рустем Умеров. В Раде отметили, что несмотря на то, что в настоящее время главой Минобороны является Денис Шмыгаль, именно Умерову решили доверить руководство переговорным процессом. Нынешний министр обороны не планирует принимать участие в двусторонней встрече в Турции.