Раскрыто содержание третьего раунда переговоров РФ и Украины: что намерены обсудить стороны

Однако российские информационные агентства назвали другую дату — 24 июля. В свою очередь, турецкие дипломаты не смогли внести ясность в этот вопрос. Они заявили, что Анкара еще не получила конкретных сигналов по дате вероятного третьего раунда прямых переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле.