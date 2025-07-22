В Иркутске благоустроили Падь Долгую

Мэр Иркутска Руслан Болотов проверил выполнение работ.
«Падь Долгая — один из шести участков, который приводим в порядок в 2025 году в рамках президентского проекта “Формирование комфортной городской среды”, входящего в состав нацпроекта “Инфраструктура для жизни”. Благоустройство стало возможным за счет экономии после проведенных конкурсных процедур по остальным объектам. Контракт был заключен 6 июня. Это хороший пример того, как подрядчик быстро и качественно выполнил поставленную перед ним задачу», — сообщила начальник департамента городской среды Елена Юрганова.
На общественном пространстве обустроили дорожки, пешеходный мост со смотровыми балконами, большую габионную стену, провели санитарную обрезку деревьев, установили скамейки и урны, высадили кусты акации и посеяли газон. Сейчас ведется приемка выполненных работ.
«В прошлом году с председателем Думы Евгением Стекачевым обсуждали благоустройство объекта. В планах продолжить приводить его в порядок. Место пользуется популярностью у жителей, поэтому оно должно быть комфортно и доступно всем категориям граждан. Первоначальная идея — всю территорию Пади Долгой сделать единым прогулочным комплексом. Постепенно двигаемся в этом направлении», — подчеркнул Руслан Болотов.
Как сообщает пресс-служба мэрии, благоустройство Пади Долгой началось в 2016 году. Тогда комитетом по управлению Свердловским округом был реализован проект по программе «Народные инициативы». В 2019-м здесь состоялся первый этап по ФКГС, тогда часть территории привели в порядок: сделали тропиночную сеть, установили малые архитектурные формы, элементы наружного освещения. В 2022 году (2 этап) рядом с муниципальным катком «Иркутск» появились большая площадка с качелями и игровыми комплексами, дорожка, соединяющая микрорайоны Университетский и Первомайский. В 2023-м (3 этап) вдоль дороги обустроили тротуар, провели озеленение, установили скамейки, урны.