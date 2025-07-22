В Иркутске благоустроили Падь Долгую

Как сообщает пресс-служба мэрии, благоустройство Пади Долгой началось в 2016 году. Тогда комитетом по управлению Свердловским округом был реализован проект по программе «Народные инициативы». В 2019-м здесь состоялся первый этап по ФКГС, тогда часть территории привели в порядок: сделали тропиночную сеть, установили малые архитектурные формы, элементы наружного освещения. В 2022 году (2 этап) рядом с муниципальным катком «Иркутск» появились большая площадка с качелями и игровыми комплексами, дорожка, соединяющая микрорайоны Университетский и Первомайский. В 2023-м (3 этап) вдоль дороги обустроили тротуар, провели озеленение, установили скамейки, урны.