Дуров раскритиковал бюрократию во Франции

Основатель Telegram Павел Дуров выразил обеспокоенность действиями французских властей в отношении технологических компаний, заявив, что из-за действий «нескольких бюрократов» во Франции любую IT-компанию теперь можно объявить «преступной группировкой». Свою позицию он изложил в публикации на платформе X*, отреагировав на критику французских властей со стороны самой соцсети.
Ранее компания X обвинила Париж в «политически мотивированном уголовном расследовании», которое, по её мнению, угрожает свободе выражения мнений её пользователей. Это заявление стало ответом на начатое в июле расследование прокуратурой Парижа, связанное с предполагаемыми манипуляциями алгоритмами внутри платформы.
Дуров отметил, что подобные действия чиновников ставят под угрозу многолетние усилия по созданию благоприятной инвестиционной среды в технологическом секторе Франции. По его словам, карьерные и политические амбиции отдельных представителей власти подрывают доверие к стране и наносят вред её экономическим интересам.
Ранее стало известно, что французские власти начали уголовное расследование в отношении принадлежащей бизнесмену Илону Маску социальной сети X по подозрению в манипуляциях алгоритмом и незаконном сборе персональных данных пользователей.
* Социальная сеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.