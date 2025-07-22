Психолог рассказал, как познакомить детей с гаджетами без вреда

Смартфоны стали неотъемлемой частью жизни, и все чаще родители сталкиваются с вопросом: можно ли давать их детям и в каком возрасте? Доцент кафедры теоретических основ социальной психологии МГППУ Никита Кочетков рассказал KP.RU, как гаджеты влияют на развитие детей и как избежать зависимости от них.