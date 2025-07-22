Психолог рассказал, как познакомить детей с гаджетами без вреда

Смартфоны стали неотъемлемой частью жизни, и все чаще родители сталкиваются с вопросом: можно ли давать их детям и в каком возрасте? Доцент кафедры теоретических основ социальной психологии МГППУ Никита Кочетков рассказал KP.RU, как гаджеты влияют на развитие детей и как избежать зависимости от них.
— Смартфон ни в коем случае не должен заменять ребенку родителя, как бы заманчиво не было «перекинуть» воспитание на интернет-контент или сделать телефон «нянькой» для самых маленьких. В руках у ребенка — дошкольника гаджет должен появляться дозировано и под родительским присмотром, — поделился эксперт.
При этом, важно, чтобы ребенок не терял возможности для живого общения с окружающими и для полноценной игры. Они развивают его социальные и когнитивные навыки.
— Знакомить ребенка со смартфоном нужно обязательно — это часть современной жизни. На самом деле, чем раньше человек начнет взаимодействовать с интернет-средой, тем проще ему будет в ней адаптироваться в будущем, — подчеркнул психолог.
Однако в младенчестве основным для ребенка является общение с взрослыми. С 1 до 3 лет важна игра с предметами, а с 3 до 6 — ролевая игра с детьми. Недостаток этих занятий может повлиять на развитие.