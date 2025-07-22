В МВД рассказали о фразах, по которым дети могут распознать мошенников: вот что говорят аферисты

Также детей нужно предупредить, что нельзя выполнять указания незнакомцев, в частности, назвать номера банковских карт или код из смс, открыть банковское приложение или перейти по ссылке, а о всех случаях, когда кто-то в сети или по телефону угрожает, обещает подарки или просит деньги, нужно сообщать взрослым членам семьи.