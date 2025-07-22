В МВД рассказали о фразах, по которым дети могут распознать мошенников: вот что говорят аферисты

В МВД россиянам посоветовали выучить с детьми несколько несложных фраз, по которым те смогут распознать мошенника, если он попытается вступить в контакт в сети, по телефону или в мессенджере.
«Чтобы обезопасить свою семью от действий телефонных преступников запомните “кодовые фразы” злоумышленников: “твои родители подозреваются в преступлении”, “включи камеру для проведения обыска”, “необходимо задекларировать деньги и ценности”, “ты помогаешь следствию”, — цитирует материалы МВД РИА Новости.
Также детей нужно предупредить, что нельзя выполнять указания незнакомцев, в частности, назвать номера банковских карт или код из смс, открыть банковское приложение или перейти по ссылке, а о всех случаях, когда кто-то в сети или по телефону угрожает, обещает подарки или просит деньги, нужно сообщать взрослым членам семьи.
Напомним, жертв мошенников среди детей становится больше. В 2025 году количество несовершеннолетних, ставших жертвами киберпреступников, увеличилось на 25% за первые пять месяцев по сравнению с таким же периодом предыдущего года.
Тем временем злоумышленники используют методы социальной инженерии, чтобы запугать несовершеннолетних или обманом заставить их передать доступ к финансовым средствам родителей. Топ-3 схем, которыми пользуются аферисты, здесь на KP.RU.