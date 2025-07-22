Россияне в период ЕГЭ купили микронаушников на миллионы рублей

Отмечается, что производители характеризуют наушники, как «абсолютно незаметные, бесшумные и надежные»: наушники настолько миниатюрные, что их невозможно обнаружить визуально, они не видны и не слышны снаружи, говорится в карточках товаров, а также сообщается, что «микрофоны улавливают мельчайший шепот и речь в радиусе пяти метров, а технология Bluetooth обеспечит надежную связь на расстоянии 30 метров между гарнитурой и телефоном; помощник при этом может находиться где угодно».