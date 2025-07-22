Хакер PalachPro назвал, откуда ВСУ пускают беспилотники на Воронеж и Казань

Украинские военные запускают беспилотники по Воронежской области и по приграничным районам из Сумской области, сообщил aif.ru российский хакер, известный под псевдонимом PalachPro.
По его словам, Сумская область является одним из основных рубежей для ВСУ, откуда запускаются беспилотники.
«Отсюда регулярно стартуют БПЛА по Курской, Белгородской, Воронежской областям», — сказал хакер.
Противник часто направляет дроны через лесные массивы и зоны слаборазвитой ПВО, добавил он.
Также ранее PalachPro объяснил, откуда пускают дроны в сторону Москвы.
Ранее заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов рассказал aif.ru, кто стоит за запуском БПЛА в сторону Москвы.
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