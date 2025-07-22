Лободе могут запретить въезд в Россию

Кроме того, ведущей Первого канала Екатерине Андреевой запретили въезд в Латвию. Об этом сообщила министр иностранных дел европейской страны Байба Браже на своей странице в социальной сети X. Она отметила, что Андреева была внесена в список нежелательных лиц, ей запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок. Она уточнила, что данное решение власти приняли в соответствии с латвийским иммиграционным законодательством.