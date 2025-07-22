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Лободе могут запретить въезд в Россию

У заслуженной артистки Украины, певицы Светланы Лободы, могут возникнуть проблемы при пересечении границы России. Об этом сообщили в правоохранительных органах, отметив, что существуют основания для отказа во въезде на территорию РФ.

У заслуженной артистки Украины, певицы Светланы Лободы, могут возникнуть проблемы при пересечении границы России. Об этом сообщили в правоохранительных органах, отметив, что существуют основания для отказа во въезде на территорию РФ.

Светлана Лобода — известная украинская певица, получившая широкую популярность, в том числе, и благодаря участию в группе «ВИА Гра». До начала специальной военной операции (СВО) Лобода активно гастролировала в России и сотрудничала с российскими исполнителями.

После начала СВО певица поддержала Украину и покинула Россию, однако проживала в Литве и продолжала обращаться к своим подписчикам на русском языке, передает РИА Новости.

Кроме того, ведущей Первого канала Екатерине Андреевой запретили въезд в Латвию. Об этом сообщила министр иностранных дел европейской страны Байба Браже на своей странице в социальной сети X. Она отметила, что Андреева была внесена в список нежелательных лиц, ей запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок. Она уточнила, что данное решение власти приняли в соответствии с латвийским иммиграционным законодательством.