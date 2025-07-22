Украинской певице Лободе могут запретить въезд в Россию

Ранее появилась информация, что некоторые украинские граждане получили запрет на въезд в Россию, который варьируется от 20 до 50 лет. Эти люди не смогли пройти контроль Пограничной службы Российской Федерации в аэропорту Шереметьево по различным причинам, включая поддержку ВСУ, критику специальной военной операции, а также российских властей. Life.ru разбирался, что об этом известно.