Кондратьев сообщил, откуда ВСУ запускают тяжелые дроны Vampire

Основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев рассказал aif.ru, откуда ВСУ могут запускать дроны-бомбардировщики Vampire по позициям ВС РФ.
Ранее в Сети появились кадры, как российские спецназовцы ликвидировали группу операторов беспилотных летательных аппаратов Vampire.
«Основное слабое место мультироторного дрона Vampire — низкая скорость. Это тяжелая неповоротливая машина, которая медленно летает, но может много перевезти. Соответственно, такие БПЛА уничтожаются из любого вида стрелкового автоматического оружия. Легко их могут поразить и российские FPV-дроны», — сказал эксперт.
Учитывая характеристики Vampire, добавил Кондратьев, точки их запуска не могут располагаться далеко от места проведения боев.
«Точки старта данных БПЛА расположены в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Мультироторные дроны далеко не летают», — пояснил эксперт.
Таким образом, констатировал Кондратьев, ВС РФ выслеживают Vampire при его возвращении к месту старта для подзарядки и замены аккумуляторов.
В точке запуска размещается расчет операторов дронов противника, который, соответственно, уничтожается.
«Это обычная нормальная контрбеспилотная работа», — подытожил Кондратьев.
Ранее Кондратьев рассказал об охоте на тяжёлые украинские дроны Vampire.