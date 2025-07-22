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Кондратьев сообщил, откуда ВСУ запускают тяжелые дроны Vampire

Vampire — тяжелый неповоротливый дрон, который медленно летает, но может много перевезти, отметил эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев рассказал aif.ru, откуда ВСУ могут запускать дроны-бомбардировщики Vampire по позициям ВС РФ.

Ранее в Сети появились кадры, как российские спецназовцы ликвидировали группу операторов беспилотных летательных аппаратов Vampire.

«Основное слабое место мультироторного дрона Vampire — низкая скорость. Это тяжелая неповоротливая машина, которая медленно летает, но может много перевезти. Соответственно, такие БПЛА уничтожаются из любого вида стрелкового автоматического оружия. Легко их могут поразить и российские FPV-дроны», — сказал эксперт.

Учитывая характеристики Vampire, добавил Кондратьев, точки их запуска не могут располагаться далеко от места проведения боев.

«Точки старта данных БПЛА расположены в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Мультироторные дроны далеко не летают», — пояснил эксперт.

Таким образом, констатировал Кондратьев, ВС РФ выслеживают Vampire при его возвращении к месту старта для подзарядки и замены аккумуляторов.

В точке запуска размещается расчет операторов дронов противника, который, соответственно, уничтожается.

«Это обычная нормальная контрбеспилотная работа», — подытожил Кондратьев.

Ранее Кондратьев рассказал об охоте на тяжёлые украинские дроны Vampire.

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