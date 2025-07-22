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Трамп ответил на заявление Ирана по ядерным объектам: он пригрозил ударами

Трамп предупредил о новых ударах по ядерным объектам Ирана при необходимости.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь пригрозил Ирану авиаударами. Он подчеркнул, что атака США может повториться при необходимости. Так глава государства написал в собственной соцсети.

Дональд Трамп добавил, что американские ВВС при прошлом ударе по ядерным объектам Ирана нанесли им серьезный ущерб. Так он прокомментировал интервью главы МИД Аббаса Аракчи.

«Конечно, [ядерные объекты] уничтожены, как я и говорил, и мы сделаем это снова, если это будет необходимо», — предупредил американский лидер.

Ранее российский лидер Владимир Путин провел встречу с советником верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Особое внимание на переговорах заострили на ситуации на Ближнем Востоке и влиянии конфликта на стабильность региона. Также значительную часть беседы посвятили иранской ядерной программе.

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