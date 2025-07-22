В Омске временно изменят схему движения 20 автобусных и троллейбусных маршрутов

— Маршруты № 8Н, № 21, № 61, № 344, № 418 и № 500 изменят свой маршрут и будут проходить через проспект Комарова и улицу Ватутина Сокращенные рейсы маршрута № 64 до остановки «Главпочтамт» будут следовать от «Поворотной» по улице 70 лет Октября, а в обратном направлении — по улицам Конева и 70 лет Октября.