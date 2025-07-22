В Омске временно изменят схему движения 20 автобусных и троллейбусных маршрутов

В Кировском административном округе Омска с 22 по 30 июля вводятся временные изменения в движении 20 маршрутов общественного транспорта. Корректировки связаны с перекрытием участка бульвара Архитекторов.
Согласно сообщению мэрии, движение троллейбусов по маршрутам № 7 и № 16 будет полностью приостановлено на время ремонтных работ.
Основные изменения коснутся автобусных маршрутов:
— Маршруты № 3, № 14, № 424, № 94, № 410, № 64 будут проходить по улицам Крупской, Дмитриева и 70 лет Октября.
— Маршруты № 24 и № 409 будут дополнительно проходить по проспекту Комарова и улицам Туполева и Степанца — Маршруты № 200, № 305 и № 415 будут проходить по улицам Степанца и Перелета.
— Маршруты № 8Н, № 21, № 61, № 344, № 418 и № 500 изменят свой маршрут и будут проходить через проспект Комарова и улицу Ватутина Сокращенные рейсы маршрута № 64 до остановки «Главпочтамт» будут следовать от «Поворотной» по улице 70 лет Октября, а в обратном направлении — по улицам Конева и 70 лет Октября.
Все маршруты после указанных изменений продолжат работать по своим основным схемам. Изменения вступят в силу 22 июля 2025 года. Ранее мы писали, что омичи иронично отреагировали на залежи песка вдоль дороги.