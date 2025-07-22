В Казахстане изменится процедура записи к врачу

В официальном запросе, направленном редакцией BAQ.KZ в Министерство здравоохранения, был поднят вопрос о недовольстве граждан работой как государственных, так и частных поликлиник. Особое внимание уделено проблемам с очередями, ожиданием направлений и трудностями при записи на приём к врачу.