Врачи назвали самые опасные продукты в жару

Врачи предупреждают об особых рисках пищевых отравлений в летний период.
Как пишет «News.ru», в жаркую погоду продукты быстрее портятся, создавая благоприятную среду для размножения опасных бактерий и вирусов. Специалисты рекомендуют воздержаться от употребления скоропортящихся блюд, особенно приобретенных в уличных палатках.
К наиболее опасным продуктам относятся мясные изделия быстрого приготовления, салаты с майонезной заправкой, кондитерские изделия с кремовой начинкой и молочная продукция, не прошедшая должного охлаждения.
В условиях летней жары эти продукты могут стать причиной серьезных кишечных инфекций, включая дизентерию и гастроэнтерит. Особое внимание следует уделять условиям хранения продуктов — отсутствие холодильного оборудования в уличных точках продаж значительно увеличивает риск отравления.
Симптомы могут проявиться в течение двух суток после употребления некачественной пищи. Диетологи также советуют избегать жирных и тяжелых блюд в жаркую погоду, так как они создают дополнительную нагрузку на пищеварительную систему и могут способствовать перегреву организма.
В летний рацион лучше включать легкие, свежеприготовленные блюда и увеличить потребление свежих овощей и фруктов, тщательно вымытых перед употреблением.
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