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В Иркутской области отменили налог на губернаторские премии для молодежи

Размер выплаты составляет 50 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области отменили налог на губернаторские премии для молодежи. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, теперь 100 активных молодых людей, которые получат выплату за достижения в молодежной политике, смогут забрать всю сумму целиком — без вычета налогов. Соответствующее решение подписал председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.

Напомним, размер премии составляет 50 тысяч рублей. Ее получает талантливая молодежь в возрасте от 18 до 35 лет, которые проявили себя в науке, творчестве, общественной работе или патриотическом воспитании.

— Это важное достижение. По поручению губернатора Игоря Ивановича Кобзева вместе с правительством региона мы реализовали инициативу нашей молодежи. Уже в этом году обладатели премии смогут распоряжаться выплатой по своему усмотрению, не уплачивая с нее НДФЛ, — пояснила министр по молодежной политике Маргарита Цыганова.

Кстати, конкурс на получение губернаторской премии проводится с 2021 года. В этом году победителей объявили в День молодежи. Всего на участие подано более 800 заявок со всей Иркутской области.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жителей Иркутской области предупредили об опасности проникновения на подстанции. Недавно в Ангарске подросток получил удар током, потребовалась помощь медиков.