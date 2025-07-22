В Иркутской области отменили налог на губернаторские премии для молодежи

— Это важное достижение. По поручению губернатора Игоря Ивановича Кобзева вместе с правительством региона мы реализовали инициативу нашей молодежи. Уже в этом году обладатели премии смогут распоряжаться выплатой по своему усмотрению, не уплачивая с нее НДФЛ, — пояснила министр по молодежной политике Маргарита Цыганова.