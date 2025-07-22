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Одесса подверглась атаке российских дронов, есть повреждения

Российские ударные беспилотники (БПЛА) атаковали Одессу. Об этом сообщил глава Областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в своем Telegram-канале.

Российские ударные беспилотники (БПЛА) атаковали Одессу. Об этом сообщил глава Областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в своем Telegram-канале.

По словам Кипера, несмотря на работу систем противовоздушной обороны, не удалось предотвратить повреждения гражданской инфраструктуры. Зафиксированы пожары в административном здании и возгорание легковых автомобилей, в жилых домах выбиты окна. Информация о пострадавших уточняется.

В настоящее время экстренные службы работают над ликвидацией последствий ударов, передает Лента.ру.

Вооруженные силы России 10 июля нанесли групповой удар по инфраструктуре военного аэродрома и оборонным предприятиям в Киеве. За день до этого появилась информация о том, что ударами российской армии был уничтожен ключевой аэродром ВСУ Озерный в Житомирской области, где находилось большое количество техники НАТО.

Глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что солдаты российской армии успешно наступают в зоне проведения специальной военной операции. Среди прочего армия России нанесла массированный ракетный удар по порту Одессы, поразив зону разгрузки и склад с контейнерами, содержащими военное имущество.

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