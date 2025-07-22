Букеты смерти: Эксперт назвал Life.ru полевые цветы, которые опасно приносить домой

Опарин перечислил самые опасные «трофеи» с лугов. Среди растений, способных отправить человека на больничную койку, он назвал болиголов пятнистый, чей кониин вызывает паралич дыхания, белену чёрную, провоцирующую галлюцинации и тахикардию, а также аконит (борец), даже малое количество сока которого ведёт к тяжелейшим отравлениям. Не менее коварным оказался и всеми любимый ландыш майский — все его части ядовиты, что особенно опасно для детей и домашних питомцев. Важно помнить, что пыльца этих растений также может стать источником сильнейшей аллергии.