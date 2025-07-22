Скачко сказал, почему экс-сотрудники спецслужб Украины бегут в Испанию

«Тот факт, что огромное количество людей — не только украинцев, а вообще — уезжает в Испанию, и там пытается всячески легализоваться, говорит о том, что в Испании, наверное, есть для этого щадящее и привлекательное законодательство. Да и чисто климатически это хорошее место», — отметил Скачко.