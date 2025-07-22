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Скачко сказал, почему экс-сотрудники спецслужб Украины бегут в Испанию

В Испании ранее нашли мертвым экс-чиновника МВД Украины Игоря Грушевского.

Источник: Аргументы и факты

Бывшие сотрудники спецслужб Украины могут переезжать на постоянное место жительства в Испанию из-за щадящего законодательства. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил политолог Владимир Скачко.

Напомним, ранее в бассейне испанского жилого комплекса Cala Alta нашли мертвым бывшего сотрудника МВД Украины Игоря Грушевского. Недалеко от этого места в феврале 2024 года убили пилота-предателя Максима Кузьминова.

«Тот факт, что огромное количество людей — не только украинцев, а вообще — уезжает в Испанию, и там пытается всячески легализоваться, говорит о том, что в Испании, наверное, есть для этого щадящее и привлекательное законодательство. Да и чисто климатически это хорошее место», — отметил Скачко.

Политолог также предположил, что Грушевского могли убить из-за того, что он слишком много знал. Например, методы вербовки и перевербовки украинских спецслужб.

Ранее Скачко рассказал о зачистках на Украине.