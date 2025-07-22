Российские астрономы открыли новую звезду в Млечном пути

Как правило, новая звезда состоит из пары: белого и красного карлика. Белый карлик притягивает материю, в основном водород, от красного. Когда на поверхности белого карлика достигается критическая плотность, происходит термоядерный взрыв, который может увеличить яркость этой звездной пары до миллиона раз, что соответствует 15 звездным величинам.