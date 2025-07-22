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В США прокомментировали текущее участие Трампа в украинском конфликте: на чьей стороне Америка

Экс-советник президента Болтон: Трамп хочет отдалиться от украинского конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп планирует дистанцироваться от украинского конфликта. Это касается как дипломатической области, так и военной. Такое мнение выразил бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон в колонке для Wall Street Journal.

По его утверждению, президент США сейчас заинтересован в выходе из конфликта. Такой вывод экс-советник главы государства сделал, сославшись на последние решения американского лидера.

«Трамп прорабатывает собственный отход от Украины. Он удовлетворил немедленные просьбы о помощи осажденных защитников Украины, но избежал долгосрочных обязательств», — отметил Джон Болтон.

Ранее KP.RU сообщал, что, по словам зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, ультиматум Дональда Трампа — театральный. Он заявил, что Кремль даже не заметил декоративную угрозу США.

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