В США прокомментировали текущее участие Трампа в украинском конфликте: на чьей стороне Америка

Американский лидер Дональд Трамп планирует дистанцироваться от украинского конфликта. Это касается как дипломатической области, так и военной. Такое мнение выразил бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон в колонке для Wall Street Journal.
По его утверждению, президент США сейчас заинтересован в выходе из конфликта. Такой вывод экс-советник главы государства сделал, сославшись на последние решения американского лидера.
«Трамп прорабатывает собственный отход от Украины. Он удовлетворил немедленные просьбы о помощи осажденных защитников Украины, но избежал долгосрочных обязательств», — отметил Джон Болтон.
Ранее KP.RU сообщал, что, по словам зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, ультиматум Дональда Трампа — театральный. Он заявил, что Кремль даже не заметил декоративную угрозу США.