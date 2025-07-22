«Идёт седьмая пандемия»: Вот из-за какой бактерии Онищенко призвал россиян немедленно сдать путевки в Турцию

Россиянам имеет смысл отказаться от поездок в Турцию, а тем, кто уже находится там, нужно воздержаться от купания в море. Такое предупреждение сделал академик РАН Геннадий Онищенко. По словам ученого, речь идет об обнаружении ДНК возбудителей холеры вдоль турецкого побережья на фоне увеличения случаев заболевания этой инфекцией во всем мире.