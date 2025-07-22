«Идёт седьмая пандемия»: Вот из-за какой бактерии Онищенко призвал россиян немедленно сдать путевки в Турцию

Россиянам имеет смысл отказаться от поездок в Турцию, а тем, кто уже находится там, нужно воздержаться от купания в море. Такое предупреждение сделал академик РАН Геннадий Онищенко. По словам ученого, речь идет об обнаружении ДНК возбудителей холеры вдоль турецкого побережья на фоне увеличения случаев заболевания этой инфекцией во всем мире.
Онищенко заявил, что в мире уже 65 лет длится седьмая пандемия холеры, начавшаяся в 1960 году.
«Заражение холерой происходит через воду, пищу. Проходит заболевание неприятно — идет обезвоживание организма, человек испытывает рвоту, диарею», — сказал академик изданию «Взгляд».
Напомним, в апреле завозной случай холеры был выявлен в Подмосковье. При этом выявнилось, что заболевший в Индии холерой турист из Московской области контактировал с 321 человеком.
В то же время в России отмечен резкий рост заболеваемости менингококковой инфекцией. Чем опасна одна из тяжелейших ее форм — менингококцемия, читайте здесь на KP.RU.