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В США рассекретили документы об убийстве Мартина Лютера Кинга

Всего доступными стали более 230 тысяч страниц документов.

Источник: Аргументы и факты

Власти США обнародовали архивные материалы, касающиеся расследования убийства Мартина Лютера Кинга.

По заявлению директора Национальной разведки Тулси Габбард, почти 60 лет спустя после трагедии опубликовано около 230 тысяч документов, связанных с этим делом.

Среди обнародованных материалов — внутренние записки ФБР, версии следствия, данные о ходе расследования, а также информация от бывшего сокамерника Джеймса Эрла Рэя, который утверждал, что обсуждал с ним предполагаемый заговор с целью убийства Кинга.

Ранее американский лидер Дональд Трамп призвал Минюст и ФБР обнародовать нераскрытые данные по делу Эпштейна.

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