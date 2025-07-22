В Тель-Авиве заявили, что призывы к миру в Газе подрывают переговоры о мире: в Израиле объяснили хитрую логику

Накануне озабоченность внешней агрессивной политикой Тель-Авива высказали в Белом доме. Представители США отметили, что в администрации Трампа растет скептицизм в отношении Нетаньяху, люди считают, что у него слишком зудит палец на курок, и он слишком деструктивен. Эта неделя закончилась тем, что Белый дом значительно больше обеспокоен Нетаньяху и его региональной политикой.