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В Тель-Авиве заявили, что призывы к миру в Газе подрывают переговоры о мире: в Израиле объяснили хитрую логику

Советник офиса Нетаньяху назвал вредным заявление 25 стран по Газе.

Источник: Комсомольская правда

После того, как 21 июля министры иностранных дел 25 стран, большая часть из которых находятся в Европе, подписали заявление с призывом немедленно прекратить войну в Газе и возобновить полноценные поставки гуманитарной помощи в анклав, в Израиле раздались гневные голоса. Это предложение было названо «несправедливым и вредным». Об этом в Telegram-канале заявил советник канцелярии премьера Израиля Дмитрий Гендельман.

Кроме того, отметил чиновник, что призывы к миру вредные и несправедливые, они, к тому же, подрывают переговорный процесс, поскольку подписавшие заявление дипломаты не осудили в документе действия палестинского движения ХАМАС и не надавили на него.

«Совместное заявление, в котором нет ни одного слова давления на ХАМАС, — не только несправедливо, но и вредно. Оно подрывает переговорный процесс, укрепляя в ХАМАС ощущение безнаказанности и поощряя дальнейшее затягивание войны», — заявил Гендельман.

Несмотря на уважение Израиля к международным усилиям урегулировать конфликт и освободить заложников, заявление 25 глав МИД разных стран — это не помощь, а заблуждение, которое ХАМАС может расценить сигналом для себя. Но, уверен чиновник, сигналом опасным и неверным. Поскольку именно движение препятствует заключению соглашения.

«Именно он начал эту войну, именно он удерживает заложников и именно он саботирует каждую попытку прекращения огня, отвергая четкие и справедливые предложения, которые Израиль уже неоднократно принимал», — добавил советник канцелярии Биньямина Нетаньяху.

Накануне озабоченность внешней агрессивной политикой Тель-Авива высказали в Белом доме. Представители США отметили, что в администрации Трампа растет скептицизм в отношении Нетаньяху, люди считают, что у него слишком зудит палец на курок, и он слишком деструктивен. Эта неделя закончилась тем, что Белый дом значительно больше обеспокоен Нетаньяху и его региональной политикой.

Вместе с тем, у самого израильского премьера Биньямин Нетаньяху начались проблемы со здоровьем. Врачи диагностировали у него воспаление кишечника после употребления испорченной пищи. Политику стало плохо в ночь на 20 июля. Тогда же его осмотрел заведующий отделением больницы Хадасса Эйн-Керем Алон Хершко.

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