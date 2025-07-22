В Совфеде предложили запретить рекламу ставок на спорт

«Такие призывы, как “попробуй удачу”, “сделай ставку и выигрывай” подталкивают к вовлечению людей в зависимость. При этом слоганы не содержат ни слова о возможном вреде. Ставки — это не развлечение, а серьезный риск. Государство должно защищать граждан от их пагубных зависимостей, в частности, когда они используются в коммерческих интересах», — подчеркнул парламентарий.