В Совфеде предложили запретить рекламу ставок на спорт

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Федеральную антимонопольную службу РФ (ФАС РФ) с просьбой запретить популяризацию ставок на спорт через рекламу, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости.
«Представляется целесообразным рассмотреть возможность запрета использования в рекламе пари или размещения ставок на результат в букмекерских конторах материалов, сцен или фраз, побуждающих граждан принять участие в данном виде азартных игр, в том числе создающих положительный образ данных действий», — написал Гибатдинов в обращении на имя главы ФАС РФ Максима Шаскольского.
В обращении сенатор также предложил выработать ряд дополнительных ограничений для рекламы пари и ставок «по аналогии с существующими ограничениями рекламы алкогольной и табачной продукции». По его мнению, это поможет предотвратить формирование у граждан «игровой зависимости и ложного мнения о выигрыше при размещении ставок в букмекерских конторах».
«Согласно данным открытых источников, оборот легального букмекерского рынка России по итогам 2024 года увеличился в годовом выражении и достиг 4,7 триллиона рублей, а совокупная чистая прибыль букмекеров приблизительно равна 92,72 миллиарда рублей. Растут целевые отчисления и инвестиции букмекерских контор в маркетинг для привлечения и удержания клиентов», — констатировал политик.
В беседе с РИА Новости Гибатдинов отметил, что реклама пари и ставок «часто формирует ложное представление об азартных играх как о легком способе заработка».
«Такие призывы, как “попробуй удачу”, “сделай ставку и выигрывай” подталкивают к вовлечению людей в зависимость. При этом слоганы не содержат ни слова о возможном вреде. Ставки — это не развлечение, а серьезный риск. Государство должно защищать граждан от их пагубных зависимостей, в частности, когда они используются в коммерческих интересах», — подчеркнул парламентарий.