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Стилист назвала цвет линз солнечных очков, который особо вреден для зрения

Стилист Гладкова: Очки с красными линзами вызывают перенапряжение глазных мышц.

Источник: Комсомольская правда

Солнечные очки — стильный аксессуар и важный элемент защиты глаз от вредных ультрафиолетовых лучей. Однако при выборе линз важно учитывать не только форму или цвет оправы, но и тон самих стекол. Стилист Анна Гладкова поделилась с KP.RU, какой цвет линз может навредить зрению.

— С красными линзами стоит быть особенно осторожными, так как они не только искажают цветопередачу, что негативно сказывается на нервной системе, но и могут вызывать перенапряжение глазных мышц, — предупредила специалист.

Стилист также добавила, что для солнечной погоды лучше выбирать серые, коричневые или зеленые линзы. А вот желтые линзы подойдут для пасмурных дней, чтобы увеличить контрастность.

Кроме того, Гладкова рассказала о разнице между дорогими и бюджетными солнечными очками. По ее мнению, более дорогие модели обеспечивают лучший комфорт и безопасность, благодаря использованию качественных материалов и встроенных УФ-барьеров. В бюджетных моделях покрытие может стираться, что снижает защитные свойства линз.