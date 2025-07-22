Стилист назвала цвет линз солнечных очков, который особо вреден для зрения

Солнечные очки — стильный аксессуар и важный элемент защиты глаз от вредных ультрафиолетовых лучей. Однако при выборе линз важно учитывать не только форму или цвет оправы, но и тон самих стекол. Стилист Анна Гладкова поделилась с KP.RU, какой цвет линз может навредить зрению.
— С красными линзами стоит быть особенно осторожными, так как они не только искажают цветопередачу, что негативно сказывается на нервной системе, но и могут вызывать перенапряжение глазных мышц, — предупредила специалист.
Стилист также добавила, что для солнечной погоды лучше выбирать серые, коричневые или зеленые линзы. А вот желтые линзы подойдут для пасмурных дней, чтобы увеличить контрастность.
Кроме того, Гладкова рассказала о разнице между дорогими и бюджетными солнечными очками. По ее мнению, более дорогие модели обеспечивают лучший комфорт и безопасность, благодаря использованию качественных материалов и встроенных УФ-барьеров. В бюджетных моделях покрытие может стираться, что снижает защитные свойства линз.