Стилист назвала цвет линз солнечных очков, который особо вреден для зрения

Солнечные очки — стильный аксессуар и важный элемент защиты глаз от вредных ультрафиолетовых лучей. Однако при выборе линз важно учитывать не только форму или цвет оправы, но и тон самих стекол. Стилист Анна Гладкова поделилась с KP.RU, какой цвет линз может навредить зрению.