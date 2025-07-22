Пассажирский самолёт до Камчатки вынужденно сел в аэропорту Хабаровска

По данным Единой геофизической службы РАН, накануне у побережья Камчатки произошло сильное землетрясение магнитудой 7,6 — это уже третий подземный толчок за сутки, предыдущие два имели магнитуду 5,3 и 6,5. После одного из сейсмических эпизодов была объявлена угроза цунами. Жителям прибрежных районов рекомендовано соблюдать меры предосторожности. Региональные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности.