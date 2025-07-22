Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажирский самолёт до Камчатки вынужденно сел в аэропорту Хабаровска

В Хабаровске совершил вынужденную посадку самолёт, следовавший рейсом из Новосибирска на Камчатку.

Источник: Freepik

Об этом сообщили в Telegram-канале международного аэропорта «Хабаровск».

Лайнер авиакомпании S7, выполнявший рейс S75249 в Петропавловск-Камчатский, не смог приземлиться в пункте назначения из-за неблагоприятных погодных условий. Экипаж принял решение использовать хабаровский аэропорт в качестве запасного. Отправление рейса состоится по готовности.

По данным Единой геофизической службы РАН, накануне у побережья Камчатки произошло сильное землетрясение магнитудой 7,6 — это уже третий подземный толчок за сутки, предыдущие два имели магнитуду 5,3 и 6,5. После одного из сейсмических эпизодов была объявлена угроза цунами. Жителям прибрежных районов рекомендовано соблюдать меры предосторожности. Региональные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности.