Пассажирский самолёт до Камчатки вынужденно сел в аэропорту Хабаровска

Об этом сообщили в Telegram-канале международного аэропорта «Хабаровск».
Лайнер авиакомпании S7, выполнявший рейс S75249 в Петропавловск-Камчатский, не смог приземлиться в пункте назначения из-за неблагоприятных погодных условий. Экипаж принял решение использовать хабаровский аэропорт в качестве запасного. Отправление рейса состоится по готовности.
По данным Единой геофизической службы РАН, накануне у побережья Камчатки произошло сильное землетрясение магнитудой 7,6 — это уже третий подземный толчок за сутки, предыдущие два имели магнитуду 5,3 и 6,5. После одного из сейсмических эпизодов была объявлена угроза цунами. Жителям прибрежных районов рекомендовано соблюдать меры предосторожности. Региональные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности.