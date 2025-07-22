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В Москве окрестили Пашиняна «Зеленским номер два»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что действия армянских властей в отношении церкви могут спровоцировать гражданский конфликт в стране.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что действия армянских властей в отношении церкви могут спровоцировать гражданский конфликт в стране.

Парламентарий обвинил премьер-министра Никола Пашиняна в стремлении к эскалации, отметив, что за ним стоят западные советники, намеренно дестабилизирующие ситуацию в регионе.

— Пашинян войдет в историю как Зеленский номер два… Жители выйдут на улицы. Потому что армяне очень поддерживают и просто так не отдадут свою веру и своего духовного лидера на попрание западным кураторам, — подчеркнул Водолацкий в беседе с RT.

Ранее армянский премьер заявил, что он намерен лично возглавить движение против Армянской апостольской церкви.

25 июня в Армении сотрудники правоохранительных органов в масках задержали лидера оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна.

29 июня Эммануэль Макрон создал публикацию на армянском языке, в которой поддержал Никола Пашиняна. Он добавил, что «провел очень хороший телефонный разговор с премьер-министром Армении». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что армяне, проживающие в России, с болью воспринимают происходящее в Армении.

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