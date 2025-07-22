— Пашинян войдет в историю как Зеленский номер два… Жители выйдут на улицы. Потому что армяне очень поддерживают и просто так не отдадут свою веру и своего духовного лидера на попрание западным кураторам, — подчеркнул Водолацкий в беседе с RT.