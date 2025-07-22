Россияне потратили свыше 150 млн рублей, чтобы закупить на ЕГЭ микронаушников

С начала 2025 года россияне купили свыше 110 тысяч микронаушников.
Россияне приобрели микронаушников на общую сумму 158 миллионов рублей в период проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и вступительных испытаний в высшие учебные заведения. Об этом сообщила аналитик Moneyplace Анастасия Романова.
«В общей сложности с мая до середины июля на двух крупнейших маркетплейсах пользователи потратили на невидимые микронаушники почти 158 миллионов рублей», — рассказала Романова в разговоре с РИА Новости. Она отметила, что средняя стоимость одной пары составляла примерно 3,3 тысячи рублей. С начала года было реализовано свыше 110 тысяч подобных устройств.
По информации аналитиков, в мае и июне 2025 года продажи магнитных микронаушников, незаметных при внешнем осмотре, увеличились вдвое по сравнению с февралем — апрелем. Если с февраля по апрель ежемесячно продавалось от 11,2 до 14 тысяч пар наушников, то в мае было реализовано почти 25,9 тысячи пар, а в июне — более 20,2 тысячи. В июле, после окончания вступительных испытаний в вузы, продажи резко снизились до 3,5 тысячи пар.
Ранее суд по иску Люблинского межрайонного прокурора Москвы запретил сайты, продававшие ответы на ОГЭ, ЕГЭ и ВПР. Кроме того, Рособрнадзор неоднократно напоминал школьникам, что за публикацию заданий ЕГЭ в интернете результаты аннулируются, а пересдать экзамен можно будет только через год, предает «360.ru».