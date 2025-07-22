Россияне потратили свыше 150 млн рублей, чтобы закупить на ЕГЭ микронаушников

По информации аналитиков, в мае и июне 2025 года продажи магнитных микронаушников, незаметных при внешнем осмотре, увеличились вдвое по сравнению с февралем — апрелем. Если с февраля по апрель ежемесячно продавалось от 11,2 до 14 тысяч пар наушников, то в мае было реализовано почти 25,9 тысячи пар, а в июне — более 20,2 тысячи. В июле, после окончания вступительных испытаний в вузы, продажи резко снизились до 3,5 тысячи пар.