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Скачко: Киев проводит зачистку неугодных, как офицер МВД Украины Грушевский

В Испании ранее нашли мертвым экс-чиновника МВД Украины Игоря Грушевского.

Источник: Аргументы и факты

Украина может зачищать неугодных экс-сотрудников спецслужб страны из-за имеющихся у них секретных сведений, сообщил в беседе с aif.ru политолог Владимир Скачко.

Напомним, в бассейне жилого комплекса Cala Alta в Испании нашли мертвым экс-чиновника МВД Украины Игоря Грушевского. Ранее он работал в департаменте по борьбе с организованной преступностью.

Примечательно, что рядом с этим местом в феврале 2024 года был убит пилот-предатель Максим Кузьминов.

«Это, вероятно, зачистка. Согласно методике спецслужб, людей, которые могут вскрыть какие-то механизмы и представлять угрозу для еще работающей террористической или разведывательной деятельности, убивают. Так поступают, если нет возможности выдернуть их из места, где они находятся, и нейтрализовать по-другому. Трупы они же молчат», — сказал политолог.

Говоря о тайных знаниях, которыми могут обладать бывшие сотрудники спецслужб Украины, Скачко отметил, что это могут быть методы вербовки и перевербовки, то есть привлечения агента другой разведки.

Ранее стало известно, что в июле на Украине неизвестный застрелил полковника СБУ Ивана Воронича. Его тело обнаружили в Голосеевском районе Киева.

По данным The Times, Воронич мог быть одним из координаторов подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

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