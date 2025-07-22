Скачко: Киев проводит зачистку неугодных, как офицер МВД Украины Грушевский

«Это, вероятно, зачистка. Согласно методике спецслужб, людей, которые могут вскрыть какие-то механизмы и представлять угрозу для еще работающей террористической или разведывательной деятельности, убивают. Так поступают, если нет возможности выдернуть их из места, где они находятся, и нейтрализовать по-другому. Трупы они же молчат», — сказал политолог.