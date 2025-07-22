Скачко: Киев проводит зачистку неугодных, как офицер МВД Украины Грушевский

Украина может зачищать неугодных экс-сотрудников спецслужб страны из-за имеющихся у них секретных сведений, сообщил в беседе с aif.ru политолог Владимир Скачко.
Напомним, в бассейне жилого комплекса Cala Alta в Испании нашли мертвым экс-чиновника МВД Украины Игоря Грушевского. Ранее он работал в департаменте по борьбе с организованной преступностью.
Примечательно, что рядом с этим местом в феврале 2024 года был убит пилот-предатель Максим Кузьминов.
«Это, вероятно, зачистка. Согласно методике спецслужб, людей, которые могут вскрыть какие-то механизмы и представлять угрозу для еще работающей террористической или разведывательной деятельности, убивают. Так поступают, если нет возможности выдернуть их из места, где они находятся, и нейтрализовать по-другому. Трупы они же молчат», — сказал политолог.
Говоря о тайных знаниях, которыми могут обладать бывшие сотрудники спецслужб Украины, Скачко отметил, что это могут быть методы вербовки и перевербовки, то есть привлечения агента другой разведки.
Ранее стало известно, что в июле на Украине неизвестный застрелил полковника СБУ Ивана Воронича. Его тело обнаружили в Голосеевском районе Киева.
По данным The Times, Воронич мог быть одним из координаторов подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».