Хакер PalachPro назвал область Украины, откуда дроны летят на Петербург

В 70% случаев дроны на Санкт-Петербург запускаются из Черниговской области. Об этом aif.ru заявил хакер, известный под псевдонимом PalachPro.
Ранее хакер PalachPro с помощью нейросети установил место запуска беспилотников для удара по Крыму.
«Черниговская область. 70%. Расстояние до Санкт-Петербурга — примерно 900 км. Это в пределах дальности БПЛА UJ-26 “Бобер” и PD-2», — сказал он.
Хакер отметил, что дроны могут лететь через Брянскую, Смоленскую, Тверскую и Новгородскую области. На этом пути они могут попасть в зону работы ПВО, добавил собеседник aif.ru.
Ранее военные в разговоре с aif.ru сказали, откуда запускают дроны на Воронеж и Санкт-Петербург.
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