Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хакер PalachPro назвал область Украины, откуда дроны летят на Петербург

ВСУ могут использовать дроны «Бобер» и PD-2.

Источник: Аргументы и факты

В 70% случаев дроны на Санкт-Петербург запускаются из Черниговской области. Об этом aif.ru заявил хакер, известный под псевдонимом PalachPro.

Ранее хакер PalachPro с помощью нейросети установил место запуска беспилотников для удара по Крыму.

«Черниговская область. 70%. Расстояние до Санкт-Петербурга — примерно 900 км. Это в пределах дальности БПЛА UJ-26 “Бобер” и PD-2», — сказал он.

Хакер отметил, что дроны могут лететь через Брянскую, Смоленскую, Тверскую и Новгородскую области. На этом пути они могут попасть в зону работы ПВО, добавил собеседник aif.ru.

Ранее военные в разговоре с aif.ru сказали, откуда запускают дроны на Воронеж и Санкт-Петербург.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше