Отменен утренний рейс «Аэрофлота» из Челябинска в Москву

Об этом сообщается на онлайн-табло международного аэропорта имени Игоря Курчатова.
«Отменен. Челябинск → Москва. Номер рейса: СУ 1533. Время по расписанию: 07:20 22 июля», — говорится в комментарии.
На этот час с задержкой вылетит и рейс ДР 6570 авиакомпании «Победа»: вместо 14:00 самолет отправится в Москву в 15:30.
С опозданием прибыли рейсы ДР 6569 и FV 6193 из Москвы. Задержится рейс ДР 323 из Сочи: по расписанию его ждали в 13:20, будет в 14:50.
Накануне Росавиации предупредила, что авиакомпания «Аэрофлот» планирует войти в расписание к вечеру вторника.