Красноярские хирурги впервые удалили пациентке половину печени через проколы брюшной стенки

По словам хирурга-онколога Руслана Хлобыстина, такие вмешательства требуют высочайшей точности и координации всей операционной команды. Печень — один из самых сложных органов для резекции: она обладает мощным кровоснабжением и находится рядом с крупными сосудами, включая нижнюю полую вену. Малейшая ошибка может привести к серьезному кровотечению.