Красноярские хирурги впервые удалили пациентке половину печени через проколы брюшной стенки

Операция длилась около пяти часов и проходила с минимальным вмешательством: врачи использовали лапароскопические инструменты, вводимые через проколы от 5 до 12 мм. Через паховый разрез удалили всю правую долю печени, пораженную злокачественным новообразованием. После удаления ткань была направлена на гистологию.
По словам хирурга-онколога Руслана Хлобыстина, такие вмешательства требуют высочайшей точности и координации всей операционной команды. Печень — один из самых сложных органов для резекции: она обладает мощным кровоснабжением и находится рядом с крупными сосудами, включая нижнюю полую вену. Малейшая ошибка может привести к серьезному кровотечению.
Решение провести операцию лапароскопически обусловлено возрастом пациентки — 78 лет. Минимально инвазивный метод позволяет сократить восстановительный период и снизить риски. Уже через пять дней Валентина Гаврилова была выписана домой в Железногорск, рассказали в пресс-службе ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России.