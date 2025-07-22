Врач Кондрахин дал советы тем, кто надолго застрял на вокзале и в аэропорту

Врач-терапевт Андрей Кондрахин дал советы гражданам, которые неожиданно застряли на вокзале или в аэропорту в ожидании своего рейса. В частности, он объяснил, как правильно спать в сложившихся условиях, чтобы не навредить здоровью.
«Давайте начнем с того, что на вокзале спать вообще неправильно, потому что с вокзала надо уезжать. Ну, а если уж нужно поспать, то здесь я бы обозначил общие самые подходящие в физиологическом плане позы для организма человека», — сказал Кондрахин в беседе с aif.ru.
Как он отметил, спать нужно лежа на спине или на боку. В таких позах с позвоночника уходит нагрузка, мышцы расслабляются, расслабляется и шея, также улучшается кровоснабжение почек.
«Более предпочтительнее спать на боку. Потому что на спине, если голова лежит достаточно высоко, есть вероятность западания языка и, соответственно, возникновения храпа, что не очень хорошо. Либо отекает слизистая, и тоже может возникнуть храп», — поделился Кондрахин.
Гражданам, которые планируют уезжать с вокзала или аэропорта, с учетом риска задержки рейса, врач рекомендует брать с собой плед или коврик, желательно небольшую подушку, чтобы подложить под голову. Нельзя, чтобы был контакт с полом.
«Еще хорошо подложить валик под ноги небольшой», — отметил Кондрахин.
При этом, добавил врач, если поспать лежа на спине или на боку не удается, то это можно сделать сидя, приняв «позу кучера».
«Чтобы принять “позу кучера”, нужно предплечья положить на ноги. Таким образом центр тяжести переносится на ноги через руки, голова опускается вниз. Такая поза более устойчива. Но надо помнить, что это не дает полностью расслабить весь организм. Поэтому рекомендую еще делать при возможности повороты, такие перекаты с боку на бок. И голову, конечно, по возможности подпереть», — подытожил Кондрахин.