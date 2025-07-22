Врач Кондрахин дал советы тем, кто надолго застрял на вокзале и в аэропорту

«Давайте начнем с того, что на вокзале спать вообще неправильно, потому что с вокзала надо уезжать. Ну, а если уж нужно поспать, то здесь я бы обозначил общие самые подходящие в физиологическом плане позы для организма человека», — сказал Кондрахин в беседе с aif.ru.