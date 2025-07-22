Хозяин Белого дома Дональд Трамп с 2016 года борется с распространением ложной информации о якобы вмешательстве России в выборы США. По его данным, дело было сфабриковано. Дональд Трамп обвинил в названном «преступлении века» экс-американского лидера Барака Обаму. Соответствующее заявление он сделал в соцсети.
Президент США также подчеркнул, что сфабрикованное дело создало угрозу для Штатов. Он уточнил, что имеет «неопровержимые доказательства» своей правоты.
«Нечистая на руку Хиллари Клинтон, сонный Джо Байден и многие другие участвовали в этом преступлении века», — написал Дональд Трамп.
Министр обороны Британии Джон Хили, между тем, прокомментировал выставленный Москве ультиматум. Он считает, что глава Белого дома делает все, чтобы склонить РФ к переговорам. Если ультиматум не сработает, отметил Джон Хили, Дональд Трамп перейдет к решительным действиям. Однако в РФ отметили, что условия США не помешают Москве добиться всех целей СВО.