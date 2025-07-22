Трамп заявил о главном обмане Барака Обамы: какое преступление совершил экс-президент США

Министр обороны Британии Джон Хили, между тем, прокомментировал выставленный Москве ультиматум. Он считает, что глава Белого дома делает все, чтобы склонить РФ к переговорам. Если ультиматум не сработает, отметил Джон Хили, Дональд Трамп перейдет к решительным действиям. Однако в РФ отметили, что условия США не помешают Москве добиться всех целей СВО.