В Тайшете простятся с бойцом СВО Василием Филиповым

«За ленточку» отправился в ноябре 2023 года, подписав контракт. Дважды был ранен, а в какой-то момент перестал выходить на связь с родными. Спустя месяц семья получила печальное известие — Василий Филипов погиб при выполнении боевого задания. Прощание состоится только 22 июля 2025 года в ритуальном зале.