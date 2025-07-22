В Тайшете простятся с бойцом СВО Василием Филиповым

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Василий Филипов из Тайшета. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, бойца не стало 9 октября 2024 года.
— Василий Викторович после окончания школы № 3 отправился служить в армию. После заключил контракт и отстаивал интересы страны в Чеченской кампании. Демобилизовавшись, вернулся в Тайшет, — рассказывают в администрации.
«За ленточку» отправился в ноябре 2023 года, подписав контракт. Дважды был ранен, а в какой-то момент перестал выходить на связь с родными. Спустя месяц семья получила печальное известие — Василий Филипов погиб при выполнении боевого задания. Прощание состоится только 22 июля 2025 года в ритуальном зале.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец Алексей Черкайкин из Тайшета погиб в зоне СВО.