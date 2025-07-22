На стыке двух стихий: что принесет особенное новолуние 24 июля и чего нельзя делать в этот день

24 июля — день на стыке двух стихий;сначала — 28-й, 29-й и 1-й лунные дни, то есть окончание старого цикла и рождение нового. Для нас, земных, это как обновление прошивки: старые эмоции уносятся, новые мечты загружаются;утром — Луна в Раке (с 02:50) — и хочется обнимашек, теплого пледа и горячего какао. А уже вечером (с 21:17) — Лев — и тянет выйти в свет, надеть что-то блестящее и поймать свой звездный момент;первая половина дня — про внутренний диалог и нежность, как будто весь мир приглашает вас на чашку чая;вечером включают прожектор — и вы становитесь главной звездой. Это новолуние помогает соединить интуицию с самовыражением, мечты — с действиями.