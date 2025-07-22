На стыке двух стихий: что принесет особенное новолуние 24 июля и чего нельзя делать в этот день

24 июля 2025 года ожидается особенное новолуние: оно начнется в уютном Раке (02:50), а закончится в ярком Льве (21:17). Это редкий переход от водной стихии к огненной. Именно в такие моменты мы чувствуем перемены особенно остро. Что принесет это новолуние и как правильно его встретить, «Вечерней Москве» рассказала шаманка, экстрасенс, астролог и ясновидящая Кажетта Ахметджанова.
Основная характеристика новолуния 24 июля:
24 июля — день на стыке двух стихий;сначала — 28-й, 29-й и 1-й лунные дни, то есть окончание старого цикла и рождение нового. Для нас, земных, это как обновление прошивки: старые эмоции уносятся, новые мечты загружаются;утром — Луна в Раке (с 02:50) — и хочется обнимашек, теплого пледа и горячего какао. А уже вечером (с 21:17) — Лев — и тянет выйти в свет, надеть что-то блестящее и поймать свой звездный момент;первая половина дня — про внутренний диалог и нежность, как будто весь мир приглашает вас на чашку чая;вечером включают прожектор — и вы становитесь главной звездой. Это новолуние помогает соединить интуицию с самовыражением, мечты — с действиями.
Как провести первую половину дня (до 15:00).
Это идеальное время, чтобы остановиться и прислушаться к себе. Энергия Рака мягкая, почти шепчет: «Разбери свои чувства как весенний гардероб — аккуратно и с любовью».Можно устроить себе утро мечтаний: достать карту желаний и записать их или просто подремать с дневником. Домашние дела тоже подойдут: уборка может стать настоящей медитацией. Отлично подойдут ванна с морской солью, приготовление любимого блюда или разбор фотографий и старых писем. А вот что лучше отложить: важные выступления, серьезные разговоры и спонтанные решения.
Как провести вечер (после 21:00).
Когда Луна входит во Льва, все меняется, начинается вечер самовыражения (например, можно устроить фотосессию и опубликовать в Сети новые кадры).Это время, когда особенно легко зажечь других людей: творчеством, общением, идеями. Отличный момент для размышлений о карьере: чего хочется, чего заслуживаете, куда расти. Планы, знакомства, яркие желания — все приветствуется. Зажгите свечи, скажите себе что-то приятное перед зеркалом, запишите, чем гордитесь.
Что важно сделать для разных сфер своей жизни.
Карьера и финансы:
утро — время стратегии и анализа (разбирайтесь в цифрах, пересматривайте старые идеи, планируйте шаги на будущее);ближе к вечеру смело презентуйте себя миру (предложите проект, поговорите с начальством, заявите о своих амбициях). Главное табу дня — не подписывайте важные документы до заката.
Любовь и отношения:
утро — честный разговор с собой или партнером, разбор эмоциональных завалов;вечер — идеально для свиданий и романтики, когда хочется блистать (для всех: сначала полюбите себя, потом покажите это миру).
Здоровье и красота:
утро — детокс, маски, ванна с солью;вечер — макияж, новая прическа, массаж. Особенно эффективно все, что связано с волосами и кожей — они сейчас максимально отзывчивы.
Дом и быт:
до обеда — уборка, организация пространства, создание уюта;вечер — добавляйте яркие детали, обновляйте текстиль или декор (совет из области фэншуй: переставьте мебель так, чтобы стало больше света и воздуха).
Духовность и развитие:
начните день с медитации, дневника или раскладов Таро;вечером визуализируйте успех и запишите аффирмации. Отличная практика — создать коллаж мечты, чтобы Луна во Льве увидела ваши желания во всей красе.
Персональные рекомендации для знаков зодиака:
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водные знаки (Рак, Скорпион, Рыбы) — до 15:00 — ваш звездный час. Используйте интуицию по полной. А вечером не бойтесь выйти в свет;огненные знаки (Овен, Лев, Стрелец) — особенно яркий день выдастся только у Львов — энергия на вашей стороне;земные знаки (Телец, Дева, Козерог) — утро — для планов, а вечер — для действий и карьерных прорывов;воздушные знаки (Близнецы, Весы, Водолей) — утром — интуиция, вечером — креатив. Отличный день для творчества.
Чего категорически нельзя делать 24 июля:
до 15:00 не принимайте решений на эмоциях, после 21:00 не спорьте из-за гордости;в течение всего дня не критикуйте ни себя, ни других;осторожнее с импульсивными тратами, особенно на «удивительные» предложения;не экспериментируйте с радикальными изменениями внешности утром и не давайте обещаний, которые не готовы сдержать.
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