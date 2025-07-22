В РФ могут ввести единый запрет на съемку БПЛА: что будет за видео с прилетом дрона

Россиянам напомнили о запрете на съемку украинских дронов, сбиваемых над регионами РФ. Сейчас не во всех областях соответствующее нарушение наказывается. Однако член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров призвал ввести штрафы повсеместно, в атакуемых регионах, цитирует ТАСС.
Он объяснил, что россияне, выкладывая указанные видео, помогают боевикам ВСУ. При этом в стране всё ещё не установили единый запрет на съемку прилетов дронов.
«Считаю, что целесообразно было бы каждому региону, пострадавшему от БПЛА противника, принять соответствующий региональный нормативно-правовой акт, который бы устанавливал ответственность за подобное правонарушение в виде штрафа», — добавил Евгений Машаров.
Как KP.RU писал ранее, в населенном пункте Каменоломни Ростовской области загорелась крыша железнодорожного вокзала после падения обломков украинского дрона. О последствиях атаки сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.