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В РФ могут ввести единый запрет на съемку БПЛА: что будет за видео с прилетом дрона

В России хотят ввести штрафы за съемку БПЛА в атакуемых регионах.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам напомнили о запрете на съемку украинских дронов, сбиваемых над регионами РФ. Сейчас не во всех областях соответствующее нарушение наказывается. Однако член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров призвал ввести штрафы повсеместно, в атакуемых регионах, цитирует ТАСС.

Он объяснил, что россияне, выкладывая указанные видео, помогают боевикам ВСУ. При этом в стране всё ещё не установили единый запрет на съемку прилетов дронов.

«Считаю, что целесообразно было бы каждому региону, пострадавшему от БПЛА противника, принять соответствующий региональный нормативно-правовой акт, который бы устанавливал ответственность за подобное правонарушение в виде штрафа», — добавил Евгений Машаров.

Как KP.RU писал ранее, в населенном пункте Каменоломни Ростовской области загорелась крыша железнодорожного вокзала после падения обломков украинского дрона. О последствиях атаки сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

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