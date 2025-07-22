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Израиль раскритиковал призыв 25 стран к прекращению войны в Газе

Советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман назвал «несправедливым и вредным» совместное заявление глав МИД 25 стран с призывом немедленно прекратить войну в секторе Газа и возобновить гуманитарные поставки.

Советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман назвал «несправедливым и вредным» совместное заявление глав МИД 25 стран с призывом немедленно прекратить войну в секторе Газа и возобновить гуманитарные поставки.

В своем Telegram-канале Гендельман заявил, что документ подрывает переговорный процесс, так как не содержит осуждения действий ХАМАС.

— Совместное заявление, в котором нет ни одного слова давления на ХАМАС, — не только несправедливо, но и вредно. Оно подрывает переговорный процесс, укрепляя в ХАМАС ощущение безнаказанности и поощряя дальнейшее затягивание войны, — написал советник, подчеркнув, что именно ХАМАС начал конфликт, удерживает заложников и саботирует переговоры.

В понедельник, 21 июля, европейские страны призвали к прекращению огня и гуманитарному доступу в анклав.

16 июля армия обороны Израиля нанесла удар по зданию Генерального штаба армии Сирии в Дамаске. Кроме того, под атаку попал дворец президента Арабской Республики. Момент атаки попал на видео в прямом эфире.

26 июня верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о победе Исламской Республики над Израилем по итогам конфликта. 24 июня граждане страны устроили массовые торжества в Тегеране в честь «победы» в конфликте против израильского режима. Центральным местом проведений мероприятия стала площадь Энекеляб-э Эслами.

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