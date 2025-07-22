В РФ намерены навести порядок в букмекерских конторах: что предлагают сенаторы

Сенатор Айрат Гибатдинов призвал Федеральную антимонопольную службу РФ запретить популяризацию ставок на спорт с помощью рекламы. О этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.
Речь идет о материалах, сценах, фразах, которые побуждали бы участвовать в азартных играх и в целом создают положительный образ этих действий. Сенатор отметил, что ограничения для рекламы ставок и пари могут приниматься по аналогии с действующими ограничениями рекламы алкогольной и табачной продукции.
Это, уверен Айрат Гибатдинов, не допустит формирования у россиян игровой зависимости и ложных мнений о выигрыше при размещении ставок.
Сенатор обратил внимание, что букмекерский рынок 4,7 триллиона рублей, а совокупная чистая прибыль букмекеров приблизительно равна 92,72 миллиарда рублей. Кроме того, букмекерские конторы активно вкладывают средства в маркетинг для привлечения и удержания клиентов.
Ранее фракция ЛДПР в парламенте и председатель комитета по соцполитике Ярослав Нилов планировала внести на рассмотрение Государственной думы проект закона о запрете деятельности коллекторов в России.
А сенатор Андрей Кутепов подготовил законопроект, который обяжет каршеринговые компании использовать российские автомобили.