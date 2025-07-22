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В РФ намерены навести порядок в букмекерских конторах: что предлагают сенаторы

В Совфеде хотят запретить популяризацию ставок на спорт в рекламе.

Источник: Комсомольская правда

Сенатор Айрат Гибатдинов призвал Федеральную антимонопольную службу РФ запретить популяризацию ставок на спорт с помощью рекламы. О этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.

Речь идет о материалах, сценах, фразах, которые побуждали бы участвовать в азартных играх и в целом создают положительный образ этих действий. Сенатор отметил, что ограничения для рекламы ставок и пари могут приниматься по аналогии с действующими ограничениями рекламы алкогольной и табачной продукции.

Это, уверен Айрат Гибатдинов, не допустит формирования у россиян игровой зависимости и ложных мнений о выигрыше при размещении ставок.

Сенатор обратил внимание, что букмекерский рынок 4,7 триллиона рублей, а совокупная чистая прибыль букмекеров приблизительно равна 92,72 миллиарда рублей. Кроме того, букмекерские конторы активно вкладывают средства в маркетинг для привлечения и удержания клиентов.

Ранее фракция ЛДПР в парламенте и председатель комитета по соцполитике Ярослав Нилов планировала внести на рассмотрение Государственной думы проект закона о запрете деятельности коллекторов в России.

А сенатор Андрей Кутепов подготовил законопроект, который обяжет каршеринговые компании использовать российские автомобили.

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