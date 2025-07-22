В РФ намерены навести порядок в букмекерских конторах: что предлагают сенаторы

Речь идет о материалах, сценах, фразах, которые побуждали бы участвовать в азартных играх и в целом создают положительный образ этих действий. Сенатор отметил, что ограничения для рекламы ставок и пари могут приниматься по аналогии с действующими ограничениями рекламы алкогольной и табачной продукции.