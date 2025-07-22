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Хакер PalachPro рассказал, как ВСУ пускают дроны на Белгород и Краснодар

ВСУ могут использовать для атаки модернизированные Ту-141.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Украины пускают дроны на Краснодарский край через Черное море, рассказал aif.ru российский хакер, известный под псевдонимом PalachPro.

«Удары могли идти через побережье Черного моря. Возможны запуски по нефтяным и логистическим объектам в Краснодарском крае», — сказал собеседник aif.ru.

По Белгороду, Шебекину, Валуйкам и другим целям в регионе ВСУ запускают БПЛА из Харьковской области.

«Могли применяться модернизированные Ту-141. Приграничная зона используется как стартовая площадка для тяжёлых дронов-камикадзе», — пояснил PalachPro.

Ранее военные раскрыли, откуда летят дроны на Воронеж и Санкт-Петербург.

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