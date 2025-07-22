Хакер PalachPro рассказал, как ВСУ пускают дроны на Белгород и Краснодар

Вооруженные силы Украины пускают дроны на Краснодарский край через Черное море, рассказал aif.ru российский хакер, известный под псевдонимом PalachPro.
«Удары могли идти через побережье Черного моря. Возможны запуски по нефтяным и логистическим объектам в Краснодарском крае», — сказал собеседник aif.ru.
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«Могли применяться модернизированные Ту-141. Приграничная зона используется как стартовая площадка для тяжёлых дронов-камикадзе», — пояснил PalachPro.
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