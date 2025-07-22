Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Священник ответил, являются ли частые грозы и молнии карой небес

Священник призвал не нарушать божественную гармонию.

Источник: Аргументы и факты

Участившиеся на планете грозы связаны с природными нарушениями. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит).

«Я думаю, что не надо искать мистику в природных явлениях. Участившиеся грозы, вероятно, связаны с природными нарушениями», — сказал он.

При этом отец Феодорит призвал не нарушать божественную гармонию.

«Но естественно, поскольку мир создан Богом, то и вмешательство в равновесие мира нарушает божественную гармонию», — заключил он.

Напомним, в последнее время увеличилось не только количество гроз, но и смертей из-за удара молнией.

В России известно минимум о пяти таких случаях, произошедших в июле. Также несколько дней назад стало известно, что на стрельбище в США удар молнии поразил 14 человек.

Ранее профессор Шамин назвал самые безопасные места во время грозы.