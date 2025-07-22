Священник ответил, являются ли частые грозы и молнии карой небес

Участившиеся на планете грозы связаны с природными нарушениями. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит).
«Я думаю, что не надо искать мистику в природных явлениях. Участившиеся грозы, вероятно, связаны с природными нарушениями», — сказал он.
При этом отец Феодорит призвал не нарушать божественную гармонию.
«Но естественно, поскольку мир создан Богом, то и вмешательство в равновесие мира нарушает божественную гармонию», — заключил он.
Напомним, в последнее время увеличилось не только количество гроз, но и смертей из-за удара молнией.
В России известно минимум о пяти таких случаях, произошедших в июле. Также несколько дней назад стало известно, что на стрельбище в США удар молнии поразил 14 человек.
Ранее профессор Шамин назвал самые безопасные места во время грозы.