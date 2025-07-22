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Житель Курахова рассказал, как мэр Падун платил наёмникам ВСУ за обстрелы

Спустя несколько минут к месту в Курахове, по которому ВСУ наносился удар, приезжали журналисты.

Назначенный Киевом мэр Курахова (ДНР) Роман Падун платил иностранным наёмникам ВСУ за атаки на мирное население, чтобы после обвинить в этих ударах Россию, рассказал житель города по имени Денис.

«Как люди выходят с работы, начинается обстрел. Это мэр города делал. Приезжал, платил им (наёмникам — прим. ред.), чтобы обстреливали специально. А потом говорили, что это (якобы — прим. ред.) россияне», — отметил мужчина.

Он уточнил, что ВСУ обычно начинали наносить удары по городу приблизительно в 04:45 утра. Через несколько минут к месту, в которое попадал снаряд, приезжали журналисты, задача которых состояла в том, чтобы обвинить Россию в атаках.

Другой житель Курахово Виталий сообщил, что Падун, кроме наёмников, предлагал деньги и украинским военнослужащим. Мужчина считает, что обстрелами мэр также хотел заставить население покинуть Курахово и заработать денег на восстановлении поврежденных зданий.

Виталий добавил, что Падун распорядился спилить тополя в центре города, с помощью которых люди укрывались от беспилотников ВСУ.

Напомним, экс-боец ВСУ Максим Корейко, который попал в плен к российским войскам, заявил, что командиры армии киевского режима отдавали приказы о подрыве многоквартирных домов в Курахове в ДНР, не проверяя, есть ли внутри мирные граждане.

Минобороны России сообщило об освобождении Курахова от украинских формирований 6 января.