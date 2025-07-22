Хакеры раскрыли, откуда ВСУ запускают БПЛА на Питер, Воронеж и Подмосковье

Российский хакер, известный под псевдонимом PalachPro, с помощью нейросети установил место запуска беспилотников для удара по Крыму. В разговоре с aif.ru он раскрыл, откуда летят дроны в сторону других регионов РФ.
Черниговская область.
Вооруженные силы Украины системно используют территорию Черниговской области для запусков БПЛА по Брянской, Орловской, Курской областям и далее на Москву.
«Применяются “Бобры”, PD-2, UJ-22. Их маршруты часто идут через лесные массивы и зоны слаборазвитой ПВО», — сказал PalachPro.
Кроме того, около 70% случаев запусков дронов на Санкт-Петербург фиксируется из Черниговской области, добавил собеседник aif.ru.
«Расстояние до Санкт-Петербурга около 900 км. Это в пределах дальности UJ-26 “Бобёр” и PD-2. При полёте автономно, на малой высоте, маршрут может проходить через Брянскую, Смоленскую, Тверскую и Новгородскую области. Поэтому 80% БПЛА летят низко», — отметил он.
Сумская область.
Из Сумской области регулярно летят дроны на Белгородскую, Воронежскую и Курскую области.
«Также отсюда запускается основная масса дронов, идущих в обход на центральную Россию», — сказал PalachPro.
Дроны из Сумской области могут лететь в том числе в сторону Москвы.
Харьковская область.
Из Харьковской области противник активно работает дронами по Белгороду и приграничным городам Белгородской области, включая Шебекино, Валуйки и т.д.
«Приграничная зона используется как стартовая площадка для тяжёлых дронов-камикадзе», — пояснил он.
Кроме того, ВСУ могут направлять дроны через Черное море в сторону Краснодарского края.
«Возможны запуски по нефтяным и логистическим объектам в Краснодарском крае», — уточнил хакер.
PalachPro добавил, что сейчас он совместно с группой хакеров Killnet устанавливает конкретные места запуска беспилотников, в скором времени они будут уничтожены.