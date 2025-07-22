Глава МЧС приказал потушить лесные пожары в Иркутской области до 27 июля

В Иркутской области продолжают бороться с лесными пожарами — с начала сезона зарегистрировано уже 524 очага на площади более 25 тысяч гектаров. Хотя ситуация лучше прошлогодней (количество пожаров меньше в 1,2 раза, а площадь — в 5 раз), угроза сохраняется. Сейчас специалисты тушат пламя на 1,2 тысячах гектаров.