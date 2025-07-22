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Глава МЧС приказал потушить лесные пожары в Иркутской области до 27 июля

Ситуация лучше прошлогодней — количество пожаров меньше в 1,2 раза.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области продолжают бороться с лесными пожарами — с начала сезона зарегистрировано уже 524 очага на площади более 25 тысяч гектаров. Хотя ситуация лучше прошлогодней (количество пожаров меньше в 1,2 раза, а площадь — в 5 раз), угроза сохраняется. Сейчас специалисты тушат пламя на 1,2 тысячах гектаров.

В это время глава МЧС России Александр Куренков провел экстренное совещание, где поставил четкую задачу. Все действующие пожары в Сибири должны быть потушены до 27 июля.

— В любом случае готовиться нужно по самому негативному сценарию развития обстановки, чтобы не допустить осложнения ситуации и не пришлось испытывать трудности в преодолении последствий стихии. Авиация МЧС России готова к применению. В случае необходимости и для помощи населению ведомство всегда окажет помощь группировкам сил и средств, — сказал Александр Куренков.

Власти Иркутской области держат ситуацию на контроле, оперативно координируя работу всех экстренных служб.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в 13 водоемах Иркутской области купание опасно для здоровья.