Глава МЧС приказал потушить лесные пожары в Иркутской области до 27 июля

В Иркутской области продолжают бороться с лесными пожарами — с начала сезона зарегистрировано уже 524 очага на площади более 25 тысяч гектаров. Хотя ситуация лучше прошлогодней (количество пожаров меньше в 1,2 раза, а площадь — в 5 раз), угроза сохраняется. Сейчас специалисты тушат пламя на 1,2 тысячах гектаров.
В это время глава МЧС России Александр Куренков провел экстренное совещание, где поставил четкую задачу. Все действующие пожары в Сибири должны быть потушены до 27 июля.
— В любом случае готовиться нужно по самому негативному сценарию развития обстановки, чтобы не допустить осложнения ситуации и не пришлось испытывать трудности в преодолении последствий стихии. Авиация МЧС России готова к применению. В случае необходимости и для помощи населению ведомство всегда окажет помощь группировкам сил и средств, — сказал Александр Куренков.
Власти Иркутской области держат ситуацию на контроле, оперативно координируя работу всех экстренных служб.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в 13 водоемах Иркутской области купание опасно для здоровья.